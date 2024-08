Der Mundenheimer Ortsvorsteher Raymond Höptner (24, CDU) ist am Donnerstagvormittag körperlich angegriffen worden, weil er drei Männer ansprach, die Sperrmüll illegal entsorgen wollten.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 10.45 Uhr am Hofgut Mundenheim. Höptner war mit dem Fahrrad unterwegs, als er drei Männer sah, die eine Spülmaschine und eine Matratze trugen. Als er sie ansprach, eskalierte die Situation. Er wurde beschimpft und einer der Männer stieß ihn so fest gegen die Schulter, dass der Ortsvorsteher nur mit Mühe einen Sturz verhindern konnte. Wegen der Schmerzen ließ er sich im Krankenhaus untersuchen.

Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung nach dem Trio ein. Doch entdeckt wurde nur der illegal entsorgte Sperrmüll in der Rheingönheimer Straße. Die Männer waren verschwunden. „Die Ermittlungen wegen der Körperverletzung laufen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten hätten auch den Kommunalen Vollzugsdienst der Stadt wegen der illegalen Müllentsorgung eingeschaltet. Höptner hatte die Männer fotografiert, so dass die Polizei eine gute Beschreibung hat.

Höptner selbst zeigte sich geschockt von der Attacke. Auch seine Partei reagierte betroffen: „Die CDU Ludwigshafen verurteilt den tätlichen Angriff auf das Schärfste“, hieß es in einer Mitteilung. Peter Uebel, CDU-Stadtraktionsvorsitzender, sprach von einem „feigen Angriff“. Es sei inakzeptabel, „dass ein Mensch, der sich für die Einhaltung von Recht und Ordnung in unserer Stadt einsetzt, körperlich attackiert wird. Gewalt hat in unserer Gesellschaft keinen Platz, und wir werden alles daran setzen, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte Uebel. Raymond Höptner habe durch sein beherztes Eingreifen Zivilcourage bewiesen. „Wir stehen fest an seiner Seite und unterstützen ihn in dieser schwierigen Situation“, meinte Uebel.

Auch die SPD Mundenheim verurteilte den tätlichen Angriff auf den Ortsvorsteher auf das Schärfste. „Die SPD hat kein Verständnis für diesen Angriff und fordert eine konsequente Bestrafung der Täter. Dem Ortsvorsteher wünscht die SPD gute Besserung“, teilte Holger Scharff mit.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen für die Auseinandersetzung. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.