Antonio Priolo, seit 2009 Ortsvorsteher der Nördlichen Innenstadt, ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Der SPD-Politiker, der seit 2009 auch Mitglied des Ludwigshafener Stadtrats war, verlor damit den Kampf gegen einen Hirntumor. Der Krebs war Anfang 2019 diagnostiziert worden und wurde mit Operationen und Chemo-Therapien bekämpft. Am Ende vergeblich. Seine letzten Tage hat Priolo in einem Hospiz verbracht. Osman Gürsoy, stellvertretender Ortsvorsteher, reagierte geschockt: „Ich habe meinen Ortsvorsteher, Mentor und Freund verloren.“ Der Ortsbeirat Nord tagt zwar wie geplant am Dienstagabend: „Aber wir werden erst einmal an Antonio Priolo erinnern und treffen dann nur die notwendigsten Beschlüsse. Jetzt ist erst einmal Zeit, um zu trauern.“ Wegen der Erkrankung war Priolo in den vergangenen Monaten kaum noch öffentlich in Erscheinung getreten. Im Stadtteil übernahmen seine Stellvertreter Gürsoy und Wolfgang Leibig (CDU) die meisten Termine.