In acht Stadtteilen gibt es am Sonntag, 23. Juni, Stichwahlen der Ortsvorsteher: in Friesenheim, Gartenstadt, Maudach, Mundenheim, der Nördlichen Innenstadt, Oggersheim, Rheingönheim und der Südlichen Innenstadt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben die Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. „Sie befinden sich in den gleichen Gebäuden wie bei der Wahl am 9. Juni. Auch bei der Stichwahl müssen sich Wahlberechtigte mit einem gültigen Ausweisdokument (Personalausweis/Reisepass) ausweisen können“, betont die Stadt. Für all jene, die Briefwahlanträge gestellt haben gelte: Wahlbriefe müssen spätestens am 23. Juni, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung vorliegen, entweder im Behördenbriefkasten, Bismarckstraße 25, oder im Briefwahlamt im Pfalzbau, Kaiser-Wilhelm-Straße 39a. In den Wahllokalen werden am Wahlsonntag demzufolge keine Wahlbriefe entgegengenommen. Das Projektteam Wahlen bittet zudem, zu beachten, dass Wahlbriefe nicht in den Briefkästen der jeweiligen Ortsvorsteher oder Ortsvorsteherinnen in den Stadtteilen eingeworfen werden dürfen.