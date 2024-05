Insgesamt 44 Kandidaten – 31 Männer, 13 Frauen – bewerben sich bei der Kommunalwahl am 9. Juni in zehn Ludwigshafener Stadtbezirken um den Ortsvorsteherposten. Die meisten Bewerber (jeweils sechs) treten in der Südlichen Innenstadt, Oggersheim und der Gartenstadt an, die wenigsten (zwei) in Ruchheim. Dort wird am 9. Juni also sicher eine Entscheidung fallen, während anderswo Stichwahlen am 23. Juni eher wahrscheinlich sind. Fest steht: In zwei Stadtteilen wird es definitiv neue Ortsvorsteher geben, weil die Amtsinhaber Günther Henkel (66, SPD, Friesenheim) und Rita Augustin-Funck (67, CDU, Maudach) altersbedingt nicht mehr antreten. SPD und CDU stellen als einzige Parteien überall Bewerber auf. Sechs Ortsvorsteher haben bislang ein SPD-Parteibuch, vier sind Christdemokraten. Alle sind ehrenamtlich tätig. Das Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit (BIG, fünf Kandidaten) und die AfD (zwei Kandidaten) schicken erstmals Bewerber ins Rennen. Die Liberalen stellen sieben Bewerber, die Grünen sechs, die FWG drei. Ein Kandidat ist parteilos (Jens Brückner in Süd).

