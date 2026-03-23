Der SPD-Ortsverein Hochdorf-Assenheim/ Rödersheim-Gronau hat einen neuen Vorstand gewählt. Neue Vorsitzende ist laut Mitteilung derGenossen Vanessa Ost, die den Vorsitz von Willi Ettinger übernimmt.

Der bisherige Vorsitzende Willi Ettinger zog ein positives Fazit der vergangenen beiden Jahre, in denen der neu gegründete Ortsverein nach der Fusion der Ortsvereine Rödersheim-Gronau und Hochdorf-Assenheim Ende 2023 zusammengefunden hat. „Es ist schön zu sehen, wie gut die Mitglieder und Unterstützer der Ortsvereine zusammenarbeiten und miteinander mehr leisten können“, sagte Etttinger.

Ost war bisher stellvertretende Vorsitzende des Ortsvereins; sie tauscht die Posten mit Ettinger, der ihr Stellvertreter wurde. Angelika Burkert bleibt Kassiererin des Ortsvereins. Als Beisitzer wurden Thorsten Clemens, Wolfgang Handrich, Marco Koob und Michael Kunder wiedergewählt. Als Beisitzer neu hinzugekommen ist Kevin Münzenberger, der auch im Kreisvorstand der Jusos aktiv ist.

Ost, die auch Kreisvorsitzende der SPD Rhein-Pfalz-Kreis ist, gab einen Ausblick auf die nächsten zwei Jahre: „Ich freue mich auf die weitere Arbeit im Ortsverein, jetzt in einer neuen Funktion. Nach dem Wahlkampf werden wir Themen vor Ort gezielt angehen.“