Zum 1250. Ortsjubiläum laden Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) und Stadtarchivar Klaus Jürgen Becker zu einem historischen Rundgang durch Edigheim ein. Bei einem Spaziergang durch den Ortskern sollen die Teilnehmer Wissenswertes zur Ortsgeschichte erfahren.

Los geht’s am Samstag, 23. Juli, 15 Uhr auf dem Marktplatz. Dort erinnert ein Schild, das früher in der Hauptstraße stand, an die Hochwasserkatastrophe beim Jahreswechsel 1882/83. Der Rheindamm brach und Edigheim sowie weitere Orte wurden überflutet. Das Fischerdorf wurde weitgehend zerstört. Beim Wiederaufbau verschwanden die alten Fachwerkhäuser, die neuen Gebäude wurden mit Backsteinmauern und zwei Geschossen errichtet. Ebenfalls am Marktplatz befindet sich das frühere Rathaus von Edigheim, heute eine Jugendfreizeitstätte. Daneben liegt die Lessingschule, ein Teil des Gebäudes ist über 100 Jahre alt. Der etwa zweistündige Rundgang führt an den Kirchen vorbei zum Friedhof und zum 1899 errichteten Wasserturm, der zum Wahrzeichen des Orts geworden ist. Er diente übrigens der Wasserversorgung in Frankenthal. Der Rundgang endet wieder am Marktplatz. Maximal 25 Teilnehmer sind vorgesehen. Anmeldung bis Donnerstag im Ortsvorsteherbüro unter Telefon 0621 504-2130.