Die seit dem 27. November 1902 bestehende Ortsgruppe Ludwigshafen-Mannheim des Pfälzerwald-Vereins muss möglicherweise aufgelöst werden, wenn sich bis zur nächsten Mitgliederversammlung am 15. Februar 2025 kein neuer Vorsitzender findet.

Dieses Szenario malt der Ortsgruppen-Leiter Helmut Boos in einem Rundschreiben an die rund 450 Mitglieder der Gründungsortsgruppe der pfälzischen Wanderorganisation. Der 72-jährige Frankenthaler will aus privaten Gründen im Februar sein Amt abgeben und hat dies bereits im Juni den Mitgliedern mitgeteilt. Boos: „Bis jetzt hat sich trotz vieler Bemühungen noch niemand gemeldet, der meine Nachfolge antreten könnte.“ Boos ist seit 2020 Vorsitzender der Ortsgruppe, die vor mehr als 120 Jahren im Ludwigshafener Bürgerbräu gegründet wurde.

Boos und sein Stellvertreter Günther Neufeldt, der wegen anderweitiger Verpflichtungen nicht als Vorsitzender zur Verfügung steht, wollen einen Kandidaten „nicht ins kalte Wasser werfen“, sondern ihn mit Rat und Tat unterstützen. Sollte sich jedoch kein Nachfolger finden, droht die Auflösung der Ortsgruppe. Deren Mitglieder müssten sich einer anderen Ortsgruppe anschließen.

Die Auflösung der Ortsgruppe hätte zur Folge, dass sich der Verein von seinem Vermögen trennen müsste – vor allem vom renommierten Ludwigshafener Haus auf der Kalmit bei Maikammer, das am 26. April 1908 eingeweiht wurde. „Wir müssten unser Kalmithaus als höchstgelegene Wanderhütte des Pfälzerwaldes dem Hauptverein in Neustadt oder einer anderen Ortsgruppe übertragen“, sagt Boos. Sollte es Interessenten für das Amt des Vorsitzenden geben, können sie sich bei Helmut Boos, Telefon 0176 46529024, melden.