20 Punkte umfasst die Tagesordnung der nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsbeirats Süd am Dienstag, 12. März, 17 Uhr, in der Aula der BBS Wirtschaft I, Mundenheimer Straße 220. Neben dem Bericht von Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) und der Einwohnerfragestunde geht es unter anderem um das Passantenaufkommen in der Innenstadt, um die Umstrukturierung des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe, die Instandhaltung des Platanenhains, den Umbau sowie Erweiterungen von Grundschulen, die Errichtung von Fahrradständern auf dem Gelände der Brüder-Grimm-Grundschule sowie um Parkmöglichkeiten, beziehungsweise Plätze für Fahrräder, E-Roller, E-Autos und Car-Sharing. Die Erneuerung der Sitzbänke im Ludwigspark, die Kooperation mit Polizei und Ordnungsamt zur Sicherheit am Lichtenberger Ufer sowie am Netto-Parkplatz, ein Alkoholverbot am Berliner Platz und gebührenfreie öffentliche Toiletten in der City sind weitere Themen.