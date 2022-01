Der Ortsbeirat Süd tagt künftig immer dienstags, 17 Uhr, statt wie bisher mittwochs, 17 Uhr, in der Rheinschule. Darauf hat sich das Gremium am Mittwochabend einstimmig geeinigt. Das wegen des bevorstehenden Abrisses seit Jahresende geschlossene Rathaus war als Sitzungsort weggefallen. Am Mittwoch hatte sich der Rat ausnahmsweise in der Volkshochschule versammelt.