Mit insgesamt 15 Tagesordnungspunkten beschäftigt sich der Ortsbeirat der Südlichen Innenstadt bei seiner nächsten öffentlichen Sitzung am kommenden Dienstag, 7. Mai, um 17 Uhr in der Aula der Berufsbildenden Schule Wirtschaft I, Mundenheimer Straße 220. Neben der obligatorischen Einwohnerfragestunde und dem aktuellen Bericht von Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) geht es unter anderem um einen Verwaltungsbericht mit dem Titel „Besser leben ohne Müll“, um den Sachstand der Lärmaktionsplanung, um mögliche Standorte für die Übertragung der Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli), das Parken im Bürgerhof, um eine Station für Hundekotbeutel im Bereich Roon-/Ecke Pfalzgrafenstraße, eine Hundeauslauffläche in der Böcklinstraße, die Reduzierung der Taubenpopulation im Stadtteil sowie um das „Wohnwagendorf“ auf dem Messplatz.