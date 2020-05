Der Ortsbeirat Süd hat sich am Mittwochnachmittag bei zwei Enthaltungen für ein Autokino auf dem Standort Messplatz ausgesprochen, wo Raum für maximal 200 Pkw vorhanden wäre. Die Verhandlungen zwischen dem Veranstalter Eventfritze (Frankenthal) und der Stadt Ludwigshafen waren ins Stocken geraten, weil das Baudezernat hohe Auflagen machte und wegen einer Corona-Infektionsgefahr vor Ort das Aufstellen von mobilen Toiletten untersagt hatte. Ein Autokino wäre ein attraktiver Anlaufpunkt in der Innenstadt, so der Tenor im Ortsbeirat. Ob die Gespräche zwischen der Stadt und Eventfritze-Geschäftsführer Jürgen Maring wieder aufgenommen werden, ist derzeit unklar. Seine Tür sei weiter offen, sagte er gegenüber RHEINPFALZ. Der 45-Jährige managt auch die Autokinos in Frankenthal und Neustadt.