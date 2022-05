Es ist und bleibt ein Reizthema: Das vom 24. August bis 11. September laufende Filmfestivals auf der Parkinsel beschäftigt am Dienstag, 10. Mai, auch den Ortsbeirat Süd in seiner nächsten öffentlichen Sitzung (ab 17 Uhr, BBS-Aula, Mundenheimer Straße 220). Neben einem Verkehrskonzept für das Kinoereignis (ein CDU-Antrag) geht es auch um die angekündigte ökologische Baubegleitung beim Auf- und Abbau der Zelte. Hier hakt die Fraktion Grünes Forum und Piraten nach. Die Frage, ob eine solche Großveranstaltung in einem Landschaftsschutzgebiet verantwortbar ist, beantworten die Stadt und der Veranstalter anders als eine Bürgerinitiative von Anwohnern und so mancher Naturschützer. Insgesamt werden 19 Tagesordnungspunkte behandelt – angekündigt ist unter anderem ein Bericht zum Lenkungskreis für eine Müllvermeidung. Die Parkplatzsituation am Berliner Platz sowie ein Parkverbot in der Bahnhofstraße sind weitere Themen.