Schutz gegen Starkregen, die Verkehrssicherheit an der neuen Verschwenkung in der Mutterstadter Straße und der Baufortschritt an der Bauruine sind drei der Themen auf der Tagesordnung für die nächste Sitzung des Ortsbeirats Ruchheim. Er tagt am kommenden Montag, 2. Mai, 18 Uhr, mit umfangreicher Tagesordnung in der Seniorentagesstätte in der Schlossstraße. Zur Sprache kommen sollen auch die Vakanz nach der Schließung der Postfiliale, die Inbetriebnahme des Wasserspielplatzes auf der Vogelwiese, der Umbau des Gemeinschaftshauses, Maßnahmen zur Bekämpfung von Ratten und die Schäden durch den starken Schneefall am Landschaftsschutzgebiet an der Vogelwiese. Besucher sind in der öffentlichen Sitzung willkommen, allerdings mit einem angemessenen Mund-Nasen-Schutz.