Am Montag, 1. Juni, 18 Uhr, tagt der Ortsbeirat Ruchheim. Sitzungsort ist die Seniorentagesstätte, Schlossstraße 1a. In der diesmal 23 Punkte umfassenden Tagesordnung geht es in vielen Fällen um Verkehrsthemen. Zum Beispiel um den Ausbau der A61, einen möglichen verkehrsberuhigten Bereich und Poller in der Fußgönheimer Straße und Verkehrsspiegel im Erfurter Ring. Aber auch bekannte Themen werden weiter besprochen, wie der berüchtigte Bahnübergang 28 am Ortsausgang und der Kanal in der Oggersheimer Straße. Länger nicht mehr Diskutiertes hat es ebenfalls auf die Tagesordnung geschafft, wie eine Anfrage zum Stand der Geothermie-Untersuchungen und eine weitere zum Thema Hitzeschutz auf den Spielplätzen.