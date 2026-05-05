Am Donnerstag trifft sich der Ortsbeirat Oggersheim um 15 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses am Schillerplatz. Der Wasserschaden, wegen dem Sitzungen an vergangenen Terminen in die Mensa der Schillerschule abgehalten worden waren, ist mittlerweile behoben. 21 Tagesordnungspunkte gibt es zu besprechen. Dazu gehört auch die viel diskutierte Stadtteilgrenze zwischen Oggersheim und Ludwigshafen West, die wegen des Baus der Heinrich-Pesch-Siedlung verschoben werden soll. Außerdem wird die Kriminalstatistik für den Stadtteil sowie das Bauprojekt des Krankenhauses „Zum Guten Hirten“ vorgestellt. Anträge der Fraktionen drehen sich unter anderem um die Lage der Adolf-Diesterweg-Realschule plus, Anliegen des ÖPNV und die Fläche des ehemaligen Baumarkts im Gewerbegebiet Westlich B9. Zu Anfang der Sitzung gibt es wie üblich eine Einwohnerfragestunde.