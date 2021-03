Der Karl Ludwig Fickeisen gewidmete Platz vor dem Geschwister-Scholl-Gymnasium (Friedrich-Heene-Straße) in Ludwigshafen-Süd wird nicht, wie von der Schule gewünscht, in Sophie-Scholl-Platz umbenannt. Der Ortsbeirat Süd lehnte das Anliegen am Mittwochabend mit 6:4-Stimmen ab (bei vier Enthaltungen).

„Darf nicht in Vergessenheit geraten“

Anlässlich des 100. Geburtstag der Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus (9. Mai 2021) hatte die Schulleitung angeregt, zumindest einen Teilbereich des Fickeisenplatzes nach ihr zu benennen – auch im Sinne des Selbstverständnisses „Schule gegen Rassismus, Schule für Courage“. Ein Ansinnen, das reihum für Verständnis sorgte und bei den Grünen auch Befürworter fand. Eine knappe Mehrheit sprach sich dennoch dafür aus, am Gedenken an den Kaufmann Fickeisen festzuhalten, zumal eine Teilumbenennung des Platzes laut Stadtarchiv nicht möglich wäre. „Karl Ludwig Fickeisen sollte nicht in Vergessenheit geraten“, sagte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU).

Im Jahr 1915 hatte der Kaufmann der Stadt 400.000 Mark für den Bau eines Kinderheims gespendet. Unter dem Nazi-Regime wurde das Fickeisenstift 1934 geschlossen.