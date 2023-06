Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit ihrem Antrag im Ortsbeirat Gartenstadt, auf dem ehemaligen Metro-Gelände eine Photovoltaik-Freilandanlage zur Stromerzeugung zu errichten, stoßen die Grünen in der Gartenstadt auf viel positive Resonanz. Trotzdem gibt es ein Problem.

Früher befanden sich Sand- und Kiesgruben an der Stelle des ehemaligen Metro-Geländes am Ortsausgang der Gartenstadt. Diese wurden in den 1950er- und 60er Jahren als Deponie für Abfälle