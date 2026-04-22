Das wohl spannendste Thema wurde auf Wunsch der Stadtverwaltung von der Tagesordnung des Ortsbeirats Friesenheim genommen. Dafür gab es gute Neuigkeiten zu anderen Themen.

Ohne größere Aufreger tagte der Ortsbeirat Friesenheim. Das für Bürger und Ratsmitglieder gleichermaßen spannende Thema war auf Wunsch der Stadtverwaltung wieder von der Tagesordnung genommen worden. Nicht unbedingt zur Freude aller: „Wir sind daran interessiert, dass das Thema Alwin-Mittasch-Park endlich abgeräumt wird“, sagte Ortsvorsteher Thorsten Ralle (CDU).

Zum zweiten Mal dürfen sich Aktive der Bürgerinitiative der Unterstützung der Einwohner sicher sein. „Wir haben das Quorum (die Mindestanzahl) für die Unterschriftenliste erfüllt“, erklärte Harald Huber den Ortsbeiratsmitgliedern. So war es auch 2024, als eine dreigeschossige Bebauung inklusive Supermarkt, Parkdeck und Bäckereifilialcafé sowie einer angrenzenden Kindertagesstätte im Raum stand. Nun soll lediglich eine Kita gebaut werden. Auch dagegen stimmten viele Bürger. In zwölf Tagen haben sich mehr als 1700 Menschen für den kompletten Erhalt des Parks ausgesprochen – nicht als Widerstand gegen die Kita, betonte die Initiative immer wieder. „Aber dafür gibt es auch im Stadtteil Friesenheim wesentlich geeignetere Flächen.“

Kein fester Zeitraum mehr

Trotzdem scheint sich die Verwaltung bereits auf den Alwin-Mittasch-Park festgelegt zu haben, sagte Huber. „Die Übergabe des Grundstücks ist bereits in der Abwicklung, ohne dass das Ergebnis der Favorisierung der Standorte bislang bekannt ist.“ Huber interessierte der weitere Ablauf auch im lokalen Gremium.

Das müsse auf alle Fälle gehört werden, versprach Ralle. Allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. „Ursprünglich wollte man uns das Ergebnis der Prüfung heute vorstellen, aber die Stadt hat um Vertagung gebeten“, berichtete er. Einen festen Zeitraum gebe es nun nicht mehr. „Aber ich denke, wir werden um unser Votum gebeten. Wir werden unsere Meinung äußern, aber wir werden nicht entscheiden.“ Der Beschluss über eine mögliche Bebauung werde im Stadtrat getroffen. Zufrieden war mit dieser Auskunft niemand.

Gute Neuigkeiten aus der Stadtteilbibliothek

An anderer Stelle kommen Bauvorhaben hingegen nicht voran. So sei der Bedarf bezahlbarer Wohnungen in Friesenheim nach wie vor groß. Auch Bauvorhaben wie die Neuwiesenstraße, die bereits vor zehn Jahren erstmals beraten wurden, ruhen. Weitere Grundstücke mit Vorhaben seien aktuell nicht bekannt, sagte Hans-Jürgen Ehlers (FWG). Die Stadtverwaltung unterstütze mit schnellster Bearbeitung, hieß es vom Bereich Stadtplanung. Man könne jedoch nur vorhandene Anträge abarbeiten. Diese gäbe es allerdings aktuell nicht.

Gute Neuigkeiten gab es auch für Gremium und Stadtteil. Der Bereich Kultur teilte mit, dass aktuell die Stellenausschreibung für die Neubesetzung einer hauptamtlichen Stelle in der Stadtteilbibliothek laufe. Dann soll die Bücherei wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung stehen.