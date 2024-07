Zu ihren konstituierenden Sitzungen nach der Kommunalwahl laden die Ortsbeiräte in Oppau und der Südlichen Innenstadt jeweils für Dienstag, 9. Juli, um 17 Uhr ein.

Die 15 Mitglieder des Oppauer Rats versammeln sich im Sitzungszimmer des Rathauses, Edigheimer Straße 26. Zunächst wird der im Amt bestätigte Ortsvorsteher Frank Meier (61, SPD) ernannt, danach werden die Ratsmitglieder verpflichtet. Es folgen die Wahl eines stellvertretenden Ortsvorstehers sowie Meiers Bericht. Abschließend wird die Kriminalstatistik 2023 für den Bezirk vorgestellt.

Die ebenfalls 15 Mitglieder des Ortsbeirats Süd treffen sich in der Aula der BBS Wirtschaft I, Mundenheimer Straße 220. Auch hier wird der wiedergewählte Ortsvorsteher Christoph Heller (60, CDU) ernannt. Im Anschluss folgt das gleiche Prozedere wie in Oppau. Auf der Tagesordnung steht ein Sachstandsbericht zum Baumschutz in der Bismarckstraße.