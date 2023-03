Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Gruppe Meltem hat den musikalischen Schlusspunkt unter die dritte Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Summer im Park“ in Limburgerhof gesetzt. Das Quartett um die in Limburgerhof lebende türkischstämmige Sängerin Handan Akkaya-Kapan hat die Zuhörer regelrecht verzaubert und eine farbenprächtige, melancholische Sehnsuchtsspur in die Ferne gelegt. Den zahlreichen Besuchern ist der Abschied sichtlich schwergefallen.

Meltem ist der Name für ägäische Landwinde. Eine leichte sommerliche Brise wehte an diesem Abend zwar nicht durch den Park am Schlösschen in Limburgerhof, doch die