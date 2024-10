Das nächste Konzert der Reihe „Orgelmusik in Lukas“ wird am 25. Oktober um 19 Uhr in der Lukaskirche in Süd (Kurfürstenstraße 46) von Johannes Trümpler gespielt. Dabei erklingen nach Angaben der Kirchengemeinde Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Josef Gabriel Rheinberger, Georg Böhm, Hermann Schroeder, Enrico Bossi, Jehan Alain und Dénis Bédard. Trümpler hat Kirchenmusik und Instrumentalpädagogik an der Musikhochschule Köln studiert. Das solistische Konzertexamen Orgel schloss er mit Auszeichnung ab und konzertiert im In- und Ausland. Konzertreisen führten ihn in die USA, nach Caracas/Venezuela, Russland, Frankreich, Großbritannien, Österreich, Italien, Spanien und Norwegen. Als Abteiorganist der Benediktinerabtei Maria Laach spielte er an der dortigen spätromantischen Stahlhuthorgel seine beiden ersten Solo-CDs ein. 2007 gründete er die „Laacher Orgelkonzerte“. 2018 spielte er für den Verlag Motette die CD „Bach!?“ an der Silbermannorgel der Kathedrale Dresden ein. Die Reihe „Orgelmusik in Lukas“ startete im Sommer 2023. Im Mittelpunkt steht anspruchsvolle Orgelmusik auf der frisch renovierten Ott-Orgel, gespielt von spannenden Künstlern aus dem In- und Ausland. Die Reihe soll langfristig fortgesetzt werden.