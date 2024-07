In der Reihe „Orgelmusik in Lukas“ ist der Kirchenmusiker Christian Lorenz am Freitag, 12. Juli, 19 Uhr, in der Lukaskirche in Süd (Kurfürstenstraße 46) zu Gast. Auf der Ott-Orgel spielt Lorenz unter anderem Werke von Georg Muffat (1653-1704), Samuel Alexandre Rousseau (1853-1904), Jan Zach (1713-1773), Robert Schumann (1810-1856) und Johann Caspar Kerll (1627-1693). Christian Lorenz studierte in Lübeck und Köln evangelische Kirchenmusik, Cembalo, Dirigieren und Musikpädagogik. Von 1995 bis 1996 nahm er eine Gastprofessur am Konservatorium der Kirche der Böhmischen Brüder in Kroměříž (Tschechien) wahr. Weitere berufliche Stationen waren Kirchenmusikerstellen in Köln und Düsseldorf. Seit Juni 2005 ist er als Kirchenmusiker in Pfungstadt tätig. Ein weiterer Termin in der Orgelmusikreihe im Herbst steht nach Angaben des protestantischen Bezirkskantors Tobias Martin bereits fest: Am Freitag, 25. Oktober, 19 Uhr, wird in der Lukaskirche Regionalkantor Johannes Trümpler aus Zell an der Mosel die Ott-Orgel anstimmen. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden sind willkommen.