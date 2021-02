An den fünf Fastensonntagen und an Palmsonntag lädt das Katholische Dekanat Ludwigshafen zu geistlichen Impulsen und Orgelmusik im Internet ein. Die Andachten werden jeweils in einer anderen Kirche in der Stadt aufgenommen.

Los geht es am Sonntag, 21. Februar, mit einem geistlichen Impuls von Dekan Alban Meißner. In der Kirche St. Ludwig spielt dazu Georg Treuheit das Präludium und die Fuge in f-Moll von Johann Sebastian Bach, dem wohl bekanntesten Orgel-Komponisten. Am zweiten Fastensonntag, dem 28. Februar, ist nochmals St. Ludwig die Kulisse für das Online-Angebot des Dekanats. Der Bezirkskantor spielt „Prière a Notre Dame“ von Léon Boëllmann und Improvisationen über das Lied „O Jesu Christe, wahres Licht“. Dekan Alban Meißner spricht. Am 7. März kommen der geistliche Impuls und die Orgelmusik aus St. Joseph in Rheingönheim. Pfarrer Josef D. Szuba und Georg Treuheit gestalten ihn.

Jeden Sonntag erklingen andere Werke

Am Lätare-Sonntag, dem 14. März, hält Pfarrer Dominik Geiger den geistlichen Impuls in St. Josef in Friesenheim. Auf der Orgel spielt die Kirchenmusikerin Elke Völker. Sie hat gregorianische Werke ausgewählt: den „Introitus Laetare“ und das „Te Deum“ von Jean Langlais aus den gregorianischen Paraphrasen. Pater Wojciech Kordas ist aus der Oggersheimer Wallfahrtskirche am 21. März an der Reihe. Begleitet wird er von Hans Jochen Kaube an der Orgel. Am Palmsonntag, 28. März, endet die geistlich-musikalische Reihe in der Kirche St. Martin in Oppau. Es spricht Pfarrer Christian Eiswirth, auf der Orgel spielt Jan Skowron Werke von Johann Sebastian Bach und Max Reger.

Videos sind auf Youtube abrufbar

Die sechs geistlichen Impulse mit Orgelmusik hat das Team „Palatina Movie“ aufgezeichnet. Die Videos sind auf dem Youtube-Kanal des Katholischen Dekanats zu sehen. Die Links werden an den Sonntagen auf der Homepage des Dekanats unter der Adresse www.kath-dekanat-lu.de bereit gestellt.