Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) dementiert, dass die Stadtverwaltung Vereinsveranstaltungen mit unverhältnismäßig hohen Auflagen behindere oder gar verhindere.

Das Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) mache für Kerwen, Straßenumzüge und vergleichbare Feste unter freiem Himmel keine verbindlichen Vorgaben, unterstrich der Kämmerer. Es enthalte keine konkreten Vorschriften, auch nicht für die Art der Sicherheitsvorkehrungen oder Absperrmaßnahmen. „Aussagen wonach das POG etwa vorschreibe, komplette Wegstrecken von Umzügen mit Gattern abzusperren, sind falsch“, erklärte Schwarz.

Veranstalter könnten sich für die Planung und Durchführung an die zentrale Koordinierungsstelle für Veranstaltungen in seinem Dezernat wenden, bot er an. Dort würden umfangreiche Informationen und Hilfestellungen vorgehalten, um Feste oder Umzüge im Einklang mit dem POG anzumelden. Potenzielle Probleme könnten besprochen, mit den Fachleuten könnten praktikable Lösungsvorschläge erarbeitet werden.

Neu ins POG aufgenommen worden seien Fristen und Verfahrenswege für die Anmeldung öffentlicher Veranstaltungen. Diese seien an die Anzahl der zu erwartenden Gäste gekoppelt. Auch bei einer Veranstaltung, zu der weniger als 5000 Besucher erwartet werden, kann ein Sicherheitskonzept notwendig sein. Ob und in welchem Umfang es in diesem Fall tatsächlich vorliegen muss, prüfe die Ordnungsbehörde im jeweiligen Einzelfall. „Das Gesetz ermöglicht der Kommune bei der Genehmigung von Veranstaltungen einen Ermessensspielraum“, verdeutlichte Schwarz, Davon soll in Ludwigshafen auch weiterhin Gebrauch gemacht werden.

„Wir wollen nach wie vor in jedem Fall mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand entscheiden“, sicherte er zu. Dass der Anmeldebogen für Veranstaltungen zu unübersichtlich sei, könne er nicht nachvollziehen. Weil nur relevante Daten abgefragt würden, reduziere sich der Umfang im Gegenteil erheblich. „Allerdings ist es möglich, dass einzelne Fachbereiche zusätzliche Angaben verlangen, um Anträge zu prüfen“, räumte er ein.