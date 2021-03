Im Internet einen Termin buchen und dann die Ware vor Ort exklusiv im Geschäft aussuchen und abholen – so läuft das Prozedere derzeit beim Shoppen in der Lockerungsphase während der Corona-Einschränkungen. Das Mannheimer Theater Oliv hat nach diesem Vorbild nun ein neues Format entwickelt „Click & Meet“, bei dem man sich auf ihrer Webseite ein Stück Kultur aus ihrem Repertoire aussuchen kann, einen Termin reserviert und dann in ihrem Theaterhaus am Alten Messplatz genießt: ein Haushalt mit bis zu fünf Leuten trifft exklusiv zwei Schauspieler – unter strengsten Hygienemaßnahmen. Das Ordnungsamt hat jetzt allerdings in einem scharfen Ton den Vorstoß des Theaters ausgebremst und die Veranstaltungen unter Androhung eines Zwangsgelds von 3000 Euro untersagt. Für die Schauspieler war das Angebot ohnehin nicht wirtschaftlich gedacht, sondern vielmehr als „Hilferuf“, sagt Theaterleiter Boris Ben Siegel. „Die Frage ist, vielleicht hat man uns als Darstellende Kunst doch vergessen.“

