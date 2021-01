Eine Streife des Ordnungsamts hat am Wochenende ein Lokal in Oggersheim wegen mehrerer Verstöße gegen die Corona-Auflagen geschlossen. Nach Angaben der Stadt hat der Kommunale Vollzugsdienst am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr die Gaststätte kontrolliert. Im Gastraum hielten sich neben dem Inhaber fünf weitere Personen auf, die dort aßen und tranken. Die Streife nahm die Personalien der Anwesenden auf und verwies sie aus den Räumlichkeiten. Die Einsatzkräfte stellten den Schlüssel für das Lokal sicher und versiegelten die Zugänge. Gegen den Inhaber der Gaststätte und seine Gäste sind Verfahren wegen des Verstoßes gegen die Bestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingeleitet worden. Dem Pächter drohen gewerberechtliche Konsequenzen.