Eine Streife des Ordnungsamts hat am Freitagabend einen verwirrt wirkenden Mann in der Ludwigshafener Bismarckstraße aufgegriffen. Wie die Stadt weiter mitteilte, konnte der 58-Jährige keine genauen Angaben zu seiner Person machen, hatte keine Ausweisdokumente bei sich und gab an, in Luxemburg in psychischer Behandlung zu sein. Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) zog eine Polizeistreife zur Identitätsfeststellung hinzu. Diese ergab, dass die Angaben korrekt waren. Da der Mann den Beamten sagte, dass er nicht wisse, warum er sich in Ludwigshafen aufhalte, wurde er in eine Klinik gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Am Dienstagabend war der KVD erneut gefordert, um im Stadtteil Süd einen aggressiven Mann in eine Klinik zu bringen. Er hatte sich laut Stadt zuvor gegen Rettungskräfte gewehrt. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 3,2 Promille. Der 42-Jährige wurde daraufhin stationär aufgenommen.