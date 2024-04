Die ersten warmen Tage des Jahres haben den Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) der Stadt Ludwigshafen auf den Plan gerufen. Eine sechsköpfige Gruppe hatte am Sonntag in der Grünanlage in Nähe der Brunhildenstraße den Grill angeworfen. Das Problem: Das Grillen ist in der Grünanlage nicht erlaubt.

Ein Anwohner hatte kurz nach 16 Uhr dem KVD diesen Verstoß gemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Vor Ort forderten die Einsatzkräfte die sechs Männer im Alter von 18 bis 29 Jahren auf, das Grillen zu beenden und den Abfall zu entsorgen. Mehrere Personen der Gruppe reagierten darauf „provokant bis aufbrausend“ und beleidigten die Einsatzkräfte, so die Mitteilung. Erst nach mehrmaliger Aufforderung beendeten sie das Grillen.

Grillen nur in gekennzeichneten Bereichen

Zusätzlich weigerten sich einige dieser Personen, der KVD-Patrouille ihre Personalien zu nennen oder taten dies unvollständig sowie fehlerhaft. Nach Rücksprache mit der Polizei konnten die Personalien aller Beteiligten ermittelt werden.

Alle sechs Männer erhielten für die Grünanlage einen Platzverweis. Nachdrücklich von den Einsatzkräften aufgefordert, entsorgte die Gruppe den Abfall wie beispielsweise Pappteller, Verpackungsmaterial und Flaschen, die bei ihrem Zusammentreffen angefallen war.

Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass in öffentlichen Grünanlagen das Grillen außerhalb ausgewiesener Bereiche sowie das Betreiben offener Feuerstellen untersagt ist.