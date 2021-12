Bei Corona-Kontrollen hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) des Ordnungsamts mehrere Verstöße gegen die aktuellen Bestimmungen geahndet. Die Einsatzkräfte stellten am Dienstag in sechs Gaststätten eine unvollständige Kontakterfassung der Gäste fest. Es waren auch Gäste eingelassen worden, die nicht die vorgeschriebene 2G-plus-Regel für die Innengastronomie erfüllten. In zwei Einzelhandelsgeschäften wurden die 2G-Regel nur unzureichend kontrolliert. Am Donnerstag hat der KVD ein Lokal in der Stadtmitte versiegelt. Zehn Gäste hatten keinen 2G-Nachweis. Der Betreiber konnte keine gaststättenrechtliche Erlaubnis vorlegen und hatte keine Kontakterfassung. Zudem zeigten Kohlenstoffmonoxid-Melder erhöhte Werte an, weshalb das Lokal geräumt wurde, so die Stadt.