Zu einer besonderen Probe lädt das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen für Montag, 6. März, ein: Besucher dürfen mit dem Orchester musizieren.

Das Sinfonische Blasorchester Ludwigshafen ist aus dem 1969 gegründeten Schulorchester des Theodor-Heuss-Gymnasiums hervorgegangen. Es ist seit 1987 ein eigenständiger Verein. Jede Woche treffen sich rund 60 ambitionierte Musikerinnen und Musiker zur Probe. Zurzeit studiert der Klangkörper unter der musikalischen Leitung von Dorian Wagner das Programm „Symphonic Rock & Pop – Kings … and Queen“ mit Musik von Queen, Michael Jackson, Elvis Presley und Händel (die berühmte Feuerwerksmusik) ein. Das erste Konzert am 16. April in der Friedenskirche ist bereits ausverkauft, es gibt einen Zusatztermin am 17. April. Für den 8. Oktober ist ein Konzert im Pfalzbau geplant, und auch ein Weihnachtsprogramm wird es wieder geben.

Leistungsniveau nicht entscheidend

Die „Probe mit offener Tür“ findet am Montag, 6. März, 19.30 bis 21.30 Uhr, in der Aula der Berufsbildenden Schule Wirtschaft I, Mundenheimer Straße 220/Ecke Rottstraße statt. Eingeladen zum Mitmachen sind alle Musikerinnen und Musiker, die ein geeignetes Instrument spielen. Das Leistungsniveau ist nicht entscheidend. Besonders an Schlagwerk, Klarinette, Oboe, Fagott und Kontrabass sucht das Orchester Verstärkung. Wer in den Reihen der Musiker Platz nehmen möchte, wird gebeten, sich per E-Mail an mitspielen@sbo-lu.de anzumelden, und bekommt dann vorab die Noten. Zum reinen Zuhören kann man ohne Anmeldung kommen.