Mit einem laut Mitteilung „stimmungsvollen Auftakt“ startet die Reihe Orangerie Kultur im Ebertpark in die Saison. Rund ums Turmrestaurant und die Konzertmuschel erwartet die Gäste demnach ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Unterhaltung und sommerlicher Atmosphäre im Grünen.

Den Beginn macht am 8. Mai (18 Uhr) ein Benefiz-After-Work-BBQ mit dem Trio Akaduo. Am 14. Mai (15 bis 22 Uhr) folgt mit „Parque de la Salsa – Ludwigshafen“ ein Tanz- und Partyabend mit südamerikanischem Flair für die ganze Familie. Am 20. Mai (18 bis 22 Uhr) ist der zweite After-Work-Termin zum Ausklang des Arbeitstags mit DJ Didi. Zu hören gibt’s Techno, House, aber auch klassische Klänge.

Am 24. Mai (15.30 Uhr) präsentiert Rica Westenberger frech-frivole Songs aus den 1920er- und 1930er-Jahren („Zwischen Staubtuch und Federboa“). Am 25. Mai (15 Uhr) serviert das Duo „Sans Baguette“ klassische französische Chansons.

Das vollständige Programm ist ab 29. April in gedruckter Form im Turmrestaurant sowie in der Tourist-Info (Berliner Platz) erhältlich. Weitere Infos und Termine findet man im Netz unter www.turm.restaurant, so Eventmanager Andreas Ziegle.