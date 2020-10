Mit der Opposition im Stadtrat ist das so eine Sache. Mehr als anderthalb Jahrzehnte regierte eine große Koalition mit komfortabler Mehrheit. 60 Sitze sind im Rathaus zu vergeben. Über 40 besetzten lange Zeit SPD und CDU, schalteten und walteten, wie sie wollten. Bis zum Dämpfer bei der letzten Kommunalwahl im Mai 2019. Da büßten beide Fraktionen jeweils fünf Sitze ein. Mit 16 (SPD) und 15 (CDU) Mandaten verfügen die Roten und Schwarzen zwar weiter über eine hauchdünne Mehrheit. Auf eine formelle Zusammenarbeit wollten die Ex-Partner angesichts der Verluste jedoch verzichten. So weit, so nachvollziehbar.

Schnell war die Rede davon, diese neue Gesamtkonstellation würde das Stadtparlament beflügeln und Debatten lebendiger machen, weil sich jetzt jeweils neue Mehrheiten finden müssen – gleichsam ein möglicher Türöffner für eine starke Opposition gegenüber dem von den Genossen dominierten Stadtvorstand. Drei der fünf Posten sind in SPD-Hand. Über allem thront Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die das Amt seit Januar 2018 inne und seither auch immer mehr Aufgaben an sich gerissen hat.

Von einer angriffslustigen Opposition ist derweil nichts zu hören, allenfalls formiert sich mal ein Oppositiönchen. Die SPD steht stramm an der Seite ihrer OB. Die CDU muckt nur sporadisch auf. AfD und Grüne sind mit internen Querelen beschäftigt. Und die Trios von FDP, FWG und der Linkspartei haben weiterhin wenig zu melden. Selbst der liberale Lautsprecher Thomas Schell, der bisweilen als unbequemer Querdenker aufhorchen ließ, hat sich inzwischen als Steinruck-Fan geoutet, weil die OB Entscheidungen treffe. Kuschelkurs statt kritische Distanz. Dabei gebe es für die Parlamentarier ein Füllhorn von Anlässen, der Verwaltung auf die Füße zu treten.

Beispiel Pilzhochstraße: Die Firma Moß hat den Abriss in 106 Tagen gestemmt, klagt aber gegen die Stadt und fordert sage und schreibe 5,7 Millionen Euro an Nachzahlungen. Ein Vergleich vor Gericht scheitert, weil der Stadt-Anwalt die Verfahrenskosten nicht teilen will. Viele Stadträte erfahren davon aus der RHEINPFALZ. Und reagieren wie in der jüngsten Stadtratssitzung? Gar nicht! Weder eine Anmerkung noch ein Kommentar aus dem Plenum. Das Schweigen der Lämmer statt bohrender Nachfragen. Unfassbar.

Beispiel Stadtstraße: Die Prüfung einer Verschwenkung für den Ersatz der Hochstraße Nord und der dafür notwendige Rathaus-Abriss wurden am 21. September gebilligt – einstimmig! Wie auch zusätzliche Planungskosten für sechs Millionen Euro. Und das alles auf der Basis einer handschriftlichen Skizze. Malen nach Zahlen statt belastbarer Daten. Die Union empört sich ein bisschen, stimmt aber dennoch zu. Man könnte auch sagen: knickt ein. Oder ist dem Druck der OB – wie viele – nicht gewachsen. Das Prinzip der „Juttakratie“: Es funktioniert. Weil keiner den Mumm hat, ihr auf Augenhöhe Paroli zu bieten. Läuft für Steinruck. Hoffentlich auch für Ludwigshafen.

