Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den Blick auf die Tabelle der zweiten Bundesliga würde sich Matthias Bog, Trainer des TB Oppau, gerne ersparen.

Nach zwei 0:3-Niederlagen beim Auswärtsspieltag in Karlsdorf gegen die Hausherren und Karlsruhe, befindet sich der TBO am Tabellenende. Dort will Bog schnellstmöglich weg – ganz einfach wird