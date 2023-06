Wer Polizist werden will und Interesse an einem laut Ankündigung „krisensicheren und spannenden Job“ hat, den lädt die Polizeiinspektion 2 in Oppau (Friesenheimer Straße 55) wieder zu Berufsinfoabenden ein – mit Infos, Tipps und Tricks zum Bewerbungsverfahren, mit Einblicken in den Berufsalltag im Wechselschichtdienst, mir der Möglichkeit, die Dienststelle kennenzulernen und mit Kollegen ins Gespräch zu kommen. Die nächsten Termine sind am Donnerstag, 29. Juni, Sonntag, 9. Juli, Dienstag, 8. August und Mittwoch, 27. September, jeweils von 17 bis 20 Uhr. Anmeldung per E-Mail an piludwigshafen2.einstellungen@polizei.rlp.de. Mehr dazu im Netz unter www.polizei.rlp.de/de/karriere/.