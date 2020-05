Die Oppauer Kerwe wird wegen Corona nicht stattfinden. Das hat die Arbeitsgemeinschaft der Vereine (Arge) am Wochenende mitgeteilt. „Obwohl wir es alle schon vermuteten, jetzt ist es beschlossen. Die Kerwe ist abgesagt“, sagte Arge-Vorsitzender Hubert Eisenhauer. Die Mitgliedsvereine und auch die Kerwedorfbetreiber seien bereits darüber informiert worden. Die Oppauer Kerwe hätte vom 5. bis 18. August stattfinden sollen. Offen sei derzeit noch, ob die Quetschekerwe in Edigheim stattfinden kann, die für 5. bis 8. September geplant ist. Die Behörden haben bis 31. August alle Großveranstaltungen untersagt, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Abgesagt wurden bereits die Mundenheimer Kerwe und das Siedlerfest in Niederfeld. Mehr dazu hier.