Von Freitag, 19. August, bis Dienstag, 23. August, wird in Oppau Kerwe gefeiert. Dass deren inoffizieller Auftakt am Freitagabend nun erstmals auf dem Festplatz im Kerwedorf stattfindet, beschert den Oppauern einen fünften Kerwetag. Schon am Freitagmorgen um 10 Uhr wird der Kerwekranz am Rathaus hochgezogen. Hier treten die Kerweborsch und -mädels in voller Montur mit ihren imposanten Zylindern in Erscheinung. Am Samstag tragen sie um 10 Uhr den im Bürgerhaus eingelagerten Kerwebaum durch den Ort zum Kerweplatz und stellen ihn dort auf. Um 17 Uhr wird das von der Privatbrauerei Gebrüder Mayer gespendete Fass Kerwebier auf einem Bollerwagen um den Kerweplatz gezogen, es folgt die offizielle Eröffnung der Kerwe durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Ortsvorsteher Frank Meier (beide SPD). Anschließend spielt die Oppauer Band Oldie Tops zum Tanz auf. Am Sonntag steigt der traditionelle Frühschoppen, am Dienstag gibt es einen Seniorennachmittag. Veranstaltet wird die Oppauer Kerwe hauptsächlich von den Vereinen.