Einstimmig begrüßte der Ortsbeirat Oppau in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Vorschlag von Investor Steffen Giesse, die Zufahrt zum neuen Ärztehaus nach dem verstorbenen ehemaligen Ortsvorsteher Udo Scheuermann (SPD) zu benennen. „Bei der Zufahrt handelt es sich um eine Privatstraße“, informierte Ortsvorsteher Frank Meier (SPD). Die Widmung sei ein Dankeschön an Scheuermann, der das Bauvorhaben von Anfang an positiv unterstützt hatte. Klar sei mit der Benennung allerdings auch, dass es zumindest im Bereich des Straßenverkehrs keine weitere Nennung für Scheuermann geben könne. Der Vorschlag wurde parteiübergreifend begrüßt.