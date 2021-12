Unbekannte haben offenbar zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, zwei Diamantfasane aus einer Voliere gestohlen, die sich in einem Garten im Ostring (Oppau) befindet. Die Täter stahlen die Fasane dabei unabhängig voneinander an zwei unterschiedlichen Tagen. Laut Polizei fand der 41-jährige Besitzer einen Ring aus Draht, der zum Verschließen eines Stoffsacks zur Mitnahme der Tiere gedient haben könnte. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.