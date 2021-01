Gleich zwei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen, hat die Polizei am Mittwoch in der Edigheimer Straße (Oppau) erwischt. Um 16.30 Uhr wurde ein 26-Jähriger kontrolliert. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC, Amphetamin und Metamphetamin. Um 17.30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 25-Jährigen. Auch bei ihm gab es Hinweise auf Drogen. Der Test verlief laut Polizei positiv auf THC. Beiden Autofahrern wurde in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.