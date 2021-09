Die Ludwig-Wolter-Straße wird vorerst nicht in eine Fahrradstraße umgewandelt. Das erfuhr der Ortsbeirat Oppau am Dienstagabend in seiner Sitzung im Rathaus in einer Antwort der Verwaltung auf Antrag der Grünen. Grund dafür sei der schlechte Ausbaustand der Strecke, die noch zu einem Drittel unbefestigt sei. An einen weiteren Ausbau sei aktuell nicht gedacht. Aber erst dann werde eine Ausweisung als Fahrradstraße in Betracht kommen. Eine Prüfung weiterer Strecken, etwa der Bad-Aussee-Straße, auf eine Eignung als Fahrradstraße sei noch nicht abgeschlossen.