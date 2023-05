Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Oppauer Zweigstelle der Stadtbibliothek steht auf der Sparliste. Durch ihre Schließung ab September könnte die Stadt Ludwigshafen jährlich mehr als 16.700 Euro einsparen. Schon kurz nach Bekanntwerden der Pläne hat sich allerdings massiver Widerstand dagegen formiert. Mehr als 250 Unterschriften sind zusammengekommen.

Spielende Kinder sitzen an einer Sitzgruppe in der Stadtteilbibliothek in Oppau. An einem anderen Tisch bastelt eine der Angestellten mit kleinen Mädchen und Jungen, andere sitzen auf einer