Mit dem Umbau der Kreuzung von der Langgarten- in die Friesenheimer Straße zwischen Friesenheim und Oppau ist ein Unfallschwerpunkt entschärft worden. Rund 800.000 Euro wurden in das Projekt investiert. Seit Anfang Juni ist die Ampelanlage in Betrieb.

Die Langgartenstraße führt vom Willersinnweiher nach Oppau. Sie ist eine beliebte Abkürzung und in Berufsverkehrszeiten ein „Schleichweg“, um dem Verkehrsstau auf der Brunckstraße