In Oppau ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Audi 80 gestohlen worden. Das Auto stand laut Polizei in der Schinkelstraße. Es gibt noch keine Hinweise zu den Tätern. Der Schaden wird auf 5000 Euro beziffert. Hinweise von Zeugen an die Kriminalpolizei, Telefon 0621/963-2773.