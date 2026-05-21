Trotz Ampeln staut sich der Verkehr in der Langgartenstraße weiter. Die CDU drängt auf längere Grünphasen. Warum die Stadt davon wenig hält.

Die Langgartenstraße führt vom Willersinnweiher nach Oppau. Sie ist eine beliebte Abkürzung und in Berufsverkehrszeiten ein „Schleichweg“, um dem Verkehrsstau auf der Brunckstraße zu entgehen. Lange Zeit gab es hier keine Ampelanlage, der Verkehr staute sich zu Stoßzeiten in der Langgartenstraße ebenfalls weit zurück. Immer wieder kam es zu gefährlichen Situationen, weil der von der Brunckstraße nach Oppau fließende Verkehr die Vorfahrt hatte und Autofahrer aus der Langgartenstraße schossen, um bei einer Lücke links auf die Friesenheimer Straße abbiegen zu können. Es ereigneten sich mehrmals im Jahr Auffahrunfälle. Deswegen wurde 2021 die Kreuzung umgebaut und eine Ampelanlage installiert.

So sah der Kreuzungsbereich zuvor aus. Immer wieder kam es zu gefährlichen Situationen. Archivfoto: KUNZ

Die Stadt investierte damals rund 800.000 Euro in die Umgestaltung der Kreuzung. Anstelle der Ampelkreuzung war auch mal ein Kreisel im Gespräch gewesen – doch wegen des beengten Platzes und der hohen Kosten wurde die „runde Lösung“ verworfen. Doch richtig rund läuft es auch mit der Ampelanlage nicht. Noch immer bilden sich im Berufsverkehr Staus in der Langgartenstraße. Die CDU hat deshalb in der jüngsten Sitzung des Oppauer Ortsbeirats bei der Stadt nachgehakt, ob eine andere Ampelschaltung einen besseren Verkehrsfluss ermöglichen könnte.

CDU: Längere Grünphasen

Aus Sicht der Autofahrer seien die Grünphasen der Ampel in der Langgartenstraße zu kurz. Es komme daher weiterhin regelmäßig während der Stoßzeiten zu erheblichem Stau, der bis zum Willersinnweiher zurückreiche, monierte CDU-Fraktionssprecherin Christiane Ohlinger-Kirsch. Vor dem Hintergrund des Abrisses der Hochstraße Nord und der damit verbundenen Verlagerung des Verkehrs auf die Ausfallstraßen der nördlichen Stadtteile, sollte aus Sicht der CDU eine „intelligente und verkehrsdynamische Anpassung der Ampelsteuerung erfolgen“.

Das klingt zunächst einleuchtend. Doch die Antwort der Stadtverwaltung auf die CDU-Anfrage fällt ernüchternd aus: Die Ampelanlage der Kreuzung hat bereits eine verkehrsabhängige „intelligente“ Steuerung. Die Grünphasen würden sich dem Verkehrsaufkommen anpassen. Die modernen Ampeln am Ende der Langgartenstraße und an der Einmündung Brunckstraße/Friesenheimer Straße tauschten Informationen zur Verkehrslage aus – wie mittlerweile 90 Prozent der rund 165 „Lichtsignalanlagen“ in der Stadt, wie Ampeln im Bürokratendeutsch genannt werden. Knapp 50 Zählgeräte erfassen zudem für das Verkehrsleitsystem UVM an den wichtigsten Straßen das Verkehrsaufkommen sowie auch den Fahrzeugtyp (Pkw oder Lkw). Erfasst werden auch Baustellen sowie Wetter- und Schadstoffdaten von Messstationen. Die Daten landen im Verkehrsrechner, der bei der Steuerung des Verkehrs auch die Luftverschmutzung durch Autoabgase berücksichtigen kann.

Zu viel Verkehr verstopft Flaschenhals

Doch trotz „intelligenter“ Ampeln bleibt die Kreuzung Langgartenstraße/Friesenheimerstraße ein „Flaschenhals“, wie das im Jargon der Verkehrsplaner genannt wird. Die Verkehrsmenge ist der entscheidende Faktor. „Wenn das Verkehrsnetz oder einzelne Straßen überlastet sind, kommt es zwangsläufig zum Rückstau, der nicht vermeidbar ist. Eine einfache Erhöhung der Grünzeiten ist hier nicht möglich“, lautet das Fazit der Stadt.

Die Langgartenstraße ist eine Allee, die Friesenheim mit Oppau verbindet. Foto: Steffen Gierescher

Heißt im Klartext: Zu viel Verkehr verstopft den „Flaschenhals“. Wenn gleichzeitig zu viele Autofahrer unterwegs sind, hilft auch eine längere Grünphase nichts. Zumal dies auch bedeuten würde, dass die Autos auf der Brunckstraße, die nach Oppau fahren wollen, längere Rotphasen hätten, was wiederum das Problem nur an einen anderen Ort verlagert. Die Stadt hat deshalb bei der Ampelplanung die Grünphasen für Haupt- und Nebenstraßen entsprechend „gerecht“ verteilt, wie sie sagt. Und die Langgartenstraße ist und bleibt eben eine Nebenstraße.