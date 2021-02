Für 2,6 Millionen Euro soll die marode Stützwand an der Auffahrt zur L 523 in Oppau saniert werden. Dafür hat sich der Bau- und Grundstücksausschuss am Montag ausgesprochen. Die 230 Meter lange und bis zu zehn Meter hohe Wand weise „erheblichen und dringenden Sanierungsbedarf“ auf, heißt es aus der Verwaltung. Die Standsicherheit sei gefährdet. So seien beispielsweise die Fugen zwischen den Wandblöcken spröde und undicht. Außerdem ist bereits Beton abgeplatzt und es gibt korrodierte Stellen.

Vier Monate Bau ab Sommer

Baubeginn soll im Sommer 2021 sein. Während der vier Monate dauernden Arbeiten soll die Auffahrt lediglich ein Wochenende lang komplett gesperrt werden. Während der übrigen Arbeiten sei die zwischen Bürgermeister-Trupp- und Rheinstraße liegende Rampe dauerhaft zumindest „eingeschränkt nutzbar“, heißt es von der Stadt.