In der Nacht auf Samstag sind an verschiedenen Standorten in Oppau mehrere Autos aufgebrochen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, sind jeweils Wertsachen entwendet worden, nachdem die Täter zuvor Scheiben eingeschlagen und die Fahrzeuge durchsucht hatten. Bei ihren Einbrüche sind sie nicht beobachtet worden.

Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 0621 963-2222. Die Polizei erneuert ihren Ratschlag, Wertgegenstände oder Taschen nicht im Fahrzeug liegen zu lassen.