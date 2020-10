Aus unbekanntem Grund sind am Samstagvormittag fünf Männer auf dem Wertstoffhof Nord in Oppau in Streit geraten. Laut Polizeibericht kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der einer der Beteiligten leicht verletzt wurde. Um den Fall aufklären zu können, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.