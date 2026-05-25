Zwei Roller sind laut Polizei am Wochehende in Oppau (Nordring sowie Rheinfeldstraße ) gestohlen worden. Bei den Geschädigten handelt es sich um einen 56-Jährigen und einen 51-Jährigen aus Ludwigshafen. Später wurde durch eine Zeugin gemeldet, dass ein abgebrannter Roller am Abelweiher steht. Es war das Fahrzeug des 56-Jährigen. Es entstand ein Gesamtschaden von rud 2000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.