Eine Hochzeitsfeier hat am Samstagnachmittag in Oppau für einen Polizeieinsatz gesorgt. Laut Polizeibericht hatten sich die Hochzeitsteilnehmer in der Friesenheimer Straße getroffen, um gemeinsam im Konvoi zum Ort der Feier zu fahren. Da Anwohner Knallgeräusche hörten, alarmierten sie die Polizei. Hintergrund: In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Vorfällen, bei denen aus Hochzeitsgesellschaften heraus mit Schreckschusswaffen geschossen wurde. Die Beamten fanden bei den Feiernden in Oppau am Samstag jedoch keine entsprechenden Waffen. Das Brautpaar wurde von den Polizisten über die Problematik eines solchen Verhaltens aufgeklärt.