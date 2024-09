Mehr als 26 Jahre lang hat Pfarrerin Susanne Seinsoth in Oppau gewirkt und vielen Menschen beigestanden. Jetzt wechselt die 66-Jährige in den Ruhestand. Am 6. Oktober wird sie von Dekan Paul Metzger offiziell verabschiedet.

„Ich liebe meinen Beruf, er ist meine Berufung“, betont Susanne Seinsoth in einer Mitteilung des protestantischen Dekanats Ludwigshafen.